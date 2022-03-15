Карты «Мир» можно добавить в AppleWallet и расплачиваться в магазинах с помощью мобильного телефона, как и прежде до введения санкций. Apple включила платежную систему Мир в качестве возможного способа оплаты учетной записи AppleID

Еще пока не ясно, какие именно продукты можно будет оплачивать (игры и платные приложения), а какие останутся под секционным запретом.

В приложении Сбера, например, добавить карту Мир в электронный кошелек на телефоне просто: нужно нажать на карту Мир, перейти в раздел Дополнительно — Бесконтактная оплата и подключить.

Москвичи уже проверили это на опыте в магазинах города — работает. Новость прокомментировала украинский адвокат Татьяна Монтян в своем Телеграм-канале: «Зрада пришла, откуда не ждали. Все ж, наверное, в курсе, что платежные системы Mastercard и Visa «временно прекратили» работу на территории России. Разумеется, это сделало невозможным оплату зарубежных онлайн-сервисов, даже если они и не объявляли о своем уходе из России. В числе «пострадавших» оказалась и компания Apple со своими музыкальными, игровыми, облачными и прочими сервисами.

Но свое ж бабло ближе к телу, и выход был найден: теперь Apple включила карты с платежной системой «Мир» в качестве возможного способа оплаты услуг через учетную запись Apple ID. И так российские пользователи, как я понимаю, продолжат слушать музло, покупать приложения и игры, пользоваться облаком iCloud и прочими яблочными плюшками.

Теперь возникает вопрос: когда ждать объявления от украинских сетей, что они убирают с полок своих магазинов эти поганые «огрызки»? Ведь кто с российского рынка не ушел — враг».