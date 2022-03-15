Владимир Зеленский решил отправить в отставку командующего силовой операцией в Донбассе Александра Павлюка за его решение ударить по Донецку баллистической ракетой «Точка-У», написал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 15 марта в Telegram-канале НМ ДНР

Днем 14 марта украинские власти нанесли удар баллистической ракетой «Точка-У» по центру Донецка, в результате которого 21 человек погиб, свыше 30 были ранены. В ДНР возложили ответственность за преступный приказ на высшее руководство Украины.

«Решающим фактором для отстранения Павлюка стало его самовольное применение тактического ракетного комплекса "Точка-У" с боеголовкой кассетного типа по центру города Донецка, в результате которого погиб 21 и получили ранения 37 граждан республики», — заявил Басурин.

Еще одной причиной снятия Павлюка с должности он назвал разгром украинской группировки в Донбассе, что привело к утрате доверия к военному.

Ситуация на Украине

«Точки-У» в Белоруссии, поиски советского оружия для Киева, турецкое турне украинской делегации: что говорили об Украине в мире 15 марта © REUTERS, Ramil Nasibulin/BelTA/Handout

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Киев готовят к зачистке и обороне, Украина променяла НАТО на Британию. Итоги 15 марта на Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.