Украинское посольство в Ташкенте сообщило, что разорвало отношения с украинским культурным центром «Славутич» в Узбекистане. Сообщение об этом было опубликовано 15 марта на странице пресс-служба украинской дипмиссии в Facebook

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Как утверждается в сообщении, он неоднократно поддерживал позицию России по Крыму, а в этом году принял участие в праздновании Масленицы совместно с сотрудниками посольства РФ в Узбекистане.

По сообщению агентства РИА Новости, в Узбекистане проживает около 100 тысяч этнических украинцев.

«Славутич» был создан в августе 2021 года.

Кроме Ташкента, его отделения есть ещё в трёх городах Узбекистана.