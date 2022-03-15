Причиной разрыва связей, по утверждению дипломатов киевского режима, стала якобы «антиукраинская» позиция руководителя культурного центра Владимира Бойко.
Как утверждается в сообщении, он неоднократно поддерживал позицию России по Крыму, а в этом году принял участие в праздновании Масленицы совместно с сотрудниками посольства РФ в Узбекистане.
По сообщению агентства РИА Новости, в Узбекистане проживает около 100 тысяч этнических украинцев.
«Славутич» был создан в августе 2021 года.
Кроме Ташкента, его отделения есть ещё в трёх городах Узбекистана.