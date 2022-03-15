Сотрудник американского телеканала Fox News, ветеран военной журналистики Пьер Закржевски погиб в результате обстрела в окрестностях Киева. Об этом говорится в выпущенном 15 марта сообщении телеканала

По словам ведущего Fox News, 55-летний оператор работал с корреспондентом Бенджамином Холлом, когда их автомобиль был обстрелян.

«Пьер Закржевски был безусловной легендой этого канала, и его потеря сокрушительна», — говорится в сообщении.

Раскрыты обстоятельства работы погибшего на Украине американского журналиста © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

На днях недалеко от Киева был застрелен американский журналист Брент Рено.

Сообщалось, что он был корреспондентом американской газеты New York Times, но затем издание опровергло эту информацию.

Примечательно, что западные СМИ, сообщившие о гибели Рено, дружно цитировали сообщение украинской полиции о том, что его машину обстреляли якобы российские войска.

При этом была полностью проигнорирована информация о том, что российских войск в районе гибели журналиста не было.