По словам ведущего Fox News, 55-летний оператор работал с корреспондентом Бенджамином Холлом, когда их автомобиль был обстрелян.
«Пьер Закржевски был безусловной легендой этого канала, и его потеря сокрушительна», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что ранее Закржевски освещал войны в Ираке, Афганистане и Сирии.
На днях недалеко от Киева был застрелен американский журналист Брент Рено.
Сообщалось, что он был корреспондентом американской газеты New York Times, но затем издание опровергло эту информацию.
Примечательно, что западные СМИ, сообщившие о гибели Рено, дружно цитировали сообщение украинской полиции о том, что его машину обстреляли якобы российские войска.
При этом была полностью проигнорирована информация о том, что российских войск в районе гибели журналиста не было.