Западные СМИ замалчивают атаку на центр Донецка, осуществлённую днём ранее «киевскими радикалами» с использованием ракеты «Точка-У» с кассетной боевой частью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 марта на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном

По словам российского министра, атака в очередной раз подтвердила истинное лицо этих радикалов.

«Все эти факты [ракетного обстрела] усиленно замалчиваются на Западе, который продолжает нагнетать истерию, распространяя откровенные фейки», — заявил Лавров.

Пушилин: виновные в трагедии в Донецке будут наказаны © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Как утверждал глава российского МИД, в них на основе конкретных фактов показано, «что из себя представляет нынешняя украинская власть, какие позиции официальные лица Украины, начиная с президента, излагают», а также их отношение к налагаемым на Киев уставом ООН, Минскими соглашениями и другими международными документами обязательствам.

Обстрел центра Донецка произошёл около 11:30 по московскому времени 14 марта.

По сообщениям властей ДНР и министерства обороны РФ, из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с контролируемой киевским режимом территории была выпущена ракета, сбитая ПВО ДНР.

Обломки ракеты упали на городские кварталы в радиусе примерно 500 метров, в результате чего погибли 20 и получили ранения 33 человека.