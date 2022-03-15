По словам российского министра, атака в очередной раз подтвердила истинное лицо этих радикалов.
«Все эти факты [ракетного обстрела] усиленно замалчиваются на Западе, который продолжает нагнетать истерию, распространяя откровенные фейки», — заявил Лавров.
Он также сообщил, что Москва передала «иранским друзьям» материалы, которые, по его словам, российская сторона «раздаёт всем собеседникам».
Как утверждал глава российского МИД, в них на основе конкретных фактов показано, «что из себя представляет нынешняя украинская власть, какие позиции официальные лица Украины, начиная с президента, излагают», а также их отношение к налагаемым на Киев уставом ООН, Минскими соглашениями и другими международными документами обязательствам.
Обстрел центра Донецка произошёл около 11:30 по московскому времени 14 марта.
По сообщениям властей ДНР и министерства обороны РФ, из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с контролируемой киевским режимом территории была выпущена ракета, сбитая ПВО ДНР.
Обломки ракеты упали на городские кварталы в радиусе примерно 500 метров, в результате чего погибли 20 и получили ранения 33 человека.