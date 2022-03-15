Российско-украинские переговоры направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 марта на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном

«Переговоры, которые сейчас продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов», — указал Лавров.

В частности, речь идет о необходимости отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, образование, культуру и СМИ, отметил глава российского МИД.

Ранее член российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в переговорном процессе с Киевом есть подвижки, но РФ не уступит ни в одном своём требовании к украинской стороне.

Как подчёркивали в Кремле, Украина должна закрепить внеблоковый статус, признать Крым частью РФ, а также признать независимость ДНР и ЛНР.