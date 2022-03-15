Россией получены сведения, подтверждающие, что на Украине осуществлялись финансируемые США военно-биологические программы. Об этом заявил 15 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает RT

Украинские биолаборатории, «которых нет». Американские СМИ начали задавать неудобные вопросы © Открытые источники

«Заместитель госсекретаря США [Виктория] Нуланд не случайно заявила о необходимости принятия мер по недопущению попадания к России накопленных материалов исследований и образцов патогенов. И на самом деле есть чего опасаться», — сказал Патрушев.

Он также предположил, что отмечаемые в ряде стран вспышки инфекционных заболеваний могут быть напрямую связаны с деятельностью биолабораторий на Украине.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что в распоряжении Министерства обороны РФ оказались документы, подтверждающие существование на Украине сети из как минимум тридцати биологических лабораторий, в которых проводились крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.