Очередной раунд переговоров Украины и России стартовал накануне по видеосвязи. На следующий день они продолжились после технической паузы.
«Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны…», — написал Подоляк.
Ранее член российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в переговорном процессе с Киевом есть подвижки, но РФ не уступит ни в одном своем требовании к украинской стороне.
Как подчеркивали в Кремле, Украина должна закрепить внеблоковый статус, признать Крым частью РФ, а также признать независимость ДНР и ЛНР.