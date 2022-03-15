Советник главы Офиса президента Украины, участник переговорного процесса с Россией Михаил Подоляк 15 марта в своих соцсетях прокомментировал очередной раунд переговоров, который проходит в онлайн-режиме

Очередной раунд переговоров Украины и России стартовал накануне по видеосвязи. На следующий день они продолжились после технической паузы. Без прорыва, но с оптимизмом: как прошли переговоры Лаврова и Кулебы © REUTERS, Stringer

«Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны…», — написал Подоляк.

Ранее член российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в переговорном процессе с Киевом есть подвижки, но РФ не уступит ни в одном своем требовании к украинской стороне.

Как подчеркивали в Кремле, Украина должна закрепить внеблоковый статус, признать Крым частью РФ, а также признать независимость ДНР и ЛНР.