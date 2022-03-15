Необходимо признать, что Украина не войдёт в состав военного блока НАТО. Об этом заявил 15 марта президент страны Владимир Зеленский, выступая в режиме видеоконференции на встрече лидеров глав государств «Объединённого экспедиционного корпуса», проходящей в Лондоне

Зеленский утверждал, что украинское правительство состоит из адекватных людей, которые понимают реальность.

«Годами мы слышали про якобы открытые [в НАТО] двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал украинский лидер.

Зеленский назвал главную задачу, которой Украина будет добиваться на переговорах © Zelenskiy/Оfficial

Ранее глава украинского государства уже сообщал, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он также обвинял военный блок в оказании недостаточной помощи Украине для противодействия российской спецоперации.

«Объединённый экспедиционный корпус» (UK Joint Expeditionary Force) — созданное в конце 2021 года международное военное формирование во главе с Великобританией. Оно может состоять из войск Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции.