Зеленский утверждал, что украинское правительство состоит из адекватных людей, которые понимают реальность.
«Годами мы слышали про якобы открытые [в НАТО] двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал украинский лидер.
Он в очередной раз призвал НАТО установить бесполётную зону над Украиной.
Ранее глава украинского государства уже сообщал, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он также обвинял военный блок в оказании недостаточной помощи Украине для противодействия российской спецоперации.
«Объединённый экспедиционный корпус» (UK Joint Expeditionary Force) — созданное в конце 2021 года международное военное формирование во главе с Великобританией. Оно может состоять из войск Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции.