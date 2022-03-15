Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива был лишен мандата в результате голосования на закрытом заседании парламента, пишет 15 марта «Украинская правда»

Илья Кива известен как бывший член «Правого сектора»*, после Евромайдана занимал ряд постов в системе МВД. В 2019 году вошел в состав ОПЗЖ и избрался в Раду по спискам этой партии. Неоднократно критиковал президента Владимира Зеленского и выступал за союз с Россией. Поддержал спецоперацию РФ на Украине. В настоящий момент находится в Москве.

Отмечается, что за лишение Кивы депутатского мандата проголосовали 335 парламентариев.

Ликвидация Зеленского: Кива назвал единственный способ спасти Украину © пресс-служба президента Украины / Facebook/Илья Кива Юрий Бойко инициировал исключение Кивы из партии. В ответ тот обвинил Бойко в работе на администрацию Зеленского и предательстве украинского народа.

Еще раньше против Кивы было открыто уголовное дело за госизмену после того, как депутат в видеообращении поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. По мнению Кивы, в будущем поздравлять российского лидера будут не только все депутаты Рады, но и вся Украина.

*Деятельность организации запрещена в РФ