По территории Белоруссии был произведён запуск ракетой «Точка-У», которую перехватили и сбили в районе реки Припять. Об этом заявил 15 марта на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности Белоруссии её президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА

По словам белорусского лидера, запуск ракеты был осуществлён двумя днями ранее, в ночное время. Он уточнил, что ракета была перехвачена «совместно с россиянами» над рекой Припять.

«Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк — то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит», — сказал Лукашенко.

«Просто красавцы»: Лукашенко дал оценку прошедшим переговорам России и Украины © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Он сказал, что пока что Белоруссия приняла решение не отвечать на подобные провокации.

«Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — указал белорусский лидер.

Также он заявил, что Белоруссия не участвует в российской спецоперации на Украине и не собирается этого делать.

Однако Лукашенко сказал, что Белоруссия обеспечивает российским войскам надёжный тыл.

Накануне, 14 марта, украинская армия осуществила пуск ракеты «Точка-У» по центру Донецка. Погибло 20 человек.