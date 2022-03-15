Горбач отметил, что военнослужащие срочной службы не привлекались в состав контингента Операции объединенных сил (название силовой операции Киева в Донбассе). Все срочники проходили службу в тыловых соединениях боевых частей. Не посылают их в Донбасс и сейчас, утверждает представитель командования сухопутных войск.
«Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия — эти военнослужащие на уровне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и оборонять наше государство с оружием в руках», — сказал Горбач.
Согласно планам по мобилизации, которая объявлена на Украине, военнослужащие запаса, проходившие срочную службу, будут направляться в боевые части. Те, кто в армию призван не был, будут проходить обучение в специальных центрах.
По подсчетам специалистов, на сегодняшний день в Донбассе сконцентрирована наиболее крупная и боеспособная группировка украинской армии. После начала российской спецоперации она оказалась перед угрозой попадания в котел и последующего уничтожения. По словам представителей украинской власти, в настоящий момент ВСУ не может деблокировать свои силы в Донецкой и Луганской областях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорый переход вооруженных сил страны на контрактную основу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.