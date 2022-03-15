Военнослужащие срочной службы будут привлечены к боевым действиям в случае, если они будут происходить на пока мирной территории. Об этом на брифинге 15 марта заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Роман Горбач

Горбач отметил, что военнослужащие срочной службы не привлекались в состав контингента Операции объединенных сил (название силовой операции Киева в Донбассе). Все срочники проходили службу в тыловых соединениях боевых частей. Не посылают их в Донбасс и сейчас, утверждает представитель командования сухопутных войск.

«Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия — эти военнослужащие на уровне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и оборонять наше государство с оружием в руках», — сказал Горбач.

Согласно планам по мобилизации, которая объявлена на Украине, военнослужащие запаса, проходившие срочную службу, будут направляться в боевые части. Те, кто в армию призван не был, будут проходить обучение в специальных центрах.

По подсчетам специалистов, на сегодняшний день в Донбассе сконцентрирована наиболее крупная и боеспособная группировка украинской армии. После начала российской спецоперации она оказалась перед угрозой попадания в котел и последующего уничтожения. По словам представителей украинской власти, в настоящий момент ВСУ не может деблокировать свои силы в Донецкой и Луганской областях. Военный эксперт Шурыгин рассказал, как Россия накажет ВСУ за теракт с «Точкой-У» в Донецке © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорый переход вооруженных сил страны на контрактную основу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.