Отмечается, что обыски прошли у Вадима Рабиновича, Олега Волошина и Виктора Черного.
Все они, утверждают в ГБР, незаконно пересекли границу Украины или же планировали это сделать. Парламентарии проходят по делу неких правоохранителей, которые якобы были причастны к их отъезду.
Сообщается, что у Рабиновича нашли три ружья, а также «большие суммы наличных в гривнах и долларах». У Волошина нашли пистолет, а у Черного две гранаты — РГД-5 и Ф-1.
Местонахождение фигурантов уголовного дела не уточняется.
Ранее в Москву выехал их коллега по фракции ОПЗЖ Илья Кива. Он поддержал проведение российской спецоперации на Украине и выразил надежду, что Украины войдет в состав РФ.
Согласно заявлению первого заместителя спикера Рады Александра Корниенко, всего с момента начала спецоперации Украину покинули 20 депутатов. Все они, полагает он, являются «коллаборантами».
На Украине продолжается специальная операция России по денацификации и демилитаризации этой страны. По словам президента РФ Владимира Путина, в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов», которая держит в заложниках население Украины. Он призвал украинских граждан и военных взять власть в свои руки.