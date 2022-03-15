Госбюро расследований Украины 15 марта провело обыски у нескольких депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), говорится в заявлении пресс-службы ведомства

Отмечается, что обыски прошли у Вадима Рабиновича, Олега Волошина и Виктора Черного. Ликвидация Зеленского: Кива назвал единственный способ спасти Украину © пресс-служба президента Украины / Facebook/Илья Кива

Все они, утверждают в ГБР, незаконно пересекли границу Украины или же планировали это сделать. Парламентарии проходят по делу неких правоохранителей, которые якобы были причастны к их отъезду.

Сообщается, что у Рабиновича нашли три ружья, а также «большие суммы наличных в гривнах и долларах». У Волошина нашли пистолет, а у Черного две гранаты — РГД-5 и Ф-1.

Местонахождение фигурантов уголовного дела не уточняется.

Ранее в Москву выехал их коллега по фракции ОПЗЖ Илья Кива. Он поддержал проведение российской спецоперации на Украине и выразил надежду, что Украины войдет в состав РФ.

Согласно заявлению первого заместителя спикера Рады Александра Корниенко, всего с момента начала спецоперации Украину покинули 20 депутатов. Все они, полагает он, являются «коллаборантами».

На Украине продолжается специальная операция России по денацификации и демилитаризации этой страны. По словам президента РФ Владимира Путина, в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов», которая держит в заложниках население Украины. Он призвал украинских граждан и военных взять власть в свои руки.