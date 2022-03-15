Влиятельный китайский журналист напомнил о том, что 13 марта в американских и британских СМИ появились многочисленные сообщения о том, что РФ якобы просила КНР о военной помощи в связи с конфликтом на Украине, включая поставки дронов.

По мнению эксперта, данные сообщения намеренно распространялись, с целью оказания давления на Китай, накануне встречи в Риме советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и ответственного секретаря руководящей группы по иностранным делам при ЦК Коммунистической партии Китая, бывшего министра иностранных дел страны Яна Цзечи.

США пообещали «жестко наказать» Китай за помощь РФ
США пообещали «жестко наказать» Китай за помощь РФ
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В тот же день Салливан выступал с угрозами в адрес Китая, предупредив его о «последствиях» в случае, если эта страна окажет помощь РФ в преодолении западных санкций, напомнил Ху.

«Хочу сказать, что Вашингтон слишком высокомерен. Как ведущая военно-промышленная держава, Россия не нуждается в том, чтобы просить Китай об оказании существенной военной помощи для войны на Украине, ведущейся в ограниченном масштабе», — сказал китайский журналист.

Кроме того, Китай не обязан давать обещания не экспортировать в РФ военную технику, а у США нет никакого права требовать этого от КНР.

«Китай, несомненно, будет развивать отношения с Россией, а Россия будет продолжать экспортировать в Китай энергию, пшеницу и кукурузу», — указал Ху.

Китай признал обеспокоенности России в сфере безопасности
Китай признал обеспокоенности России в сфере безопасности
© РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк
Китай, со своей стороны, будет продолжать обеспечивать РФ своими товарами.

Не слишком ли много берут на себя США, требуя свернуть российско-китайскую торговлю?

Китай является независимой державой, и его отношения с США должны поддерживаться в духе взаимного уважения, заявил Ху.

«Китай не будет стремиться ослабить напряжённость с США за счёт ухудшения отношений с Россией», — подытожил обозреватель Global Times.