КНР не будет причинять ущерб отношениям с РФ во имя ослабления напряжённости с США. Об этом сообщил в видеокомментарии, опубликованном 14 марта на сайте пекинской газеты Global Times, её обозреватель и бывший главный редактор Ху Сицзинь

Влиятельный китайский журналист напомнил о том, что 13 марта в американских и британских СМИ появились многочисленные сообщения о том, что РФ якобы просила КНР о военной помощи в связи с конфликтом на Украине, включая поставки дронов.

По мнению эксперта, данные сообщения намеренно распространялись, с целью оказания давления на Китай, накануне встречи в Риме советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и ответственного секретаря руководящей группы по иностранным делам при ЦК Коммунистической партии Китая, бывшего министра иностранных дел страны Яна Цзечи.

США пообещали «жестко наказать» Китай за помощь РФ © Открытые источники

«Хочу сказать, что Вашингтон слишком высокомерен. Как ведущая военно-промышленная держава, Россия не нуждается в том, чтобы просить Китай об оказании существенной военной помощи для войны на Украине, ведущейся в ограниченном масштабе», — сказал китайский журналист.

Кроме того, Китай не обязан давать обещания не экспортировать в РФ военную технику, а у США нет никакого права требовать этого от КНР.

«Китай, несомненно, будет развивать отношения с Россией, а Россия будет продолжать экспортировать в Китай энергию, пшеницу и кукурузу», — указал Ху.

Китай признал обеспокоенности России в сфере безопасности © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Не слишком ли много берут на себя США, требуя свернуть российско-китайскую торговлю?

Китай является независимой державой, и его отношения с США должны поддерживаться в духе взаимного уважения, заявил Ху.

«Китай не будет стремиться ослабить напряжённость с США за счёт ухудшения отношений с Россией», — подытожил обозреватель Global Times.