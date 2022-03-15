Делегации Украины и России возобновили переговоры после технической паузы, взятой днем ранее. Об этом 15 марта сообщил член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает «Украинская правда»

Переговоры РФ и Украины поставили на «техническую паузу» © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Накануне в переговорах в режиме видеоконференцсвязи украинской и российской делегаций относительно прекращения конфликта была взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация работала неплохо, сами же переговоры продолжатся 15 марта.