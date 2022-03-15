«Прошу всех киевлян подготовиться к тому, что придется быть дома, а по сигналу тревоги — в укрытии», — сказал киевский мэр.

Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева
Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева
© РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
Таким образом, объявленный им «долгий комендантский час» будет продолжаться 35 часов.

Кличко также призвал всех мужчин-киевлян, которые вывезли свои семьи из города, возвращаться туда. По его словам, всем мужчинам необходимо так или иначе участвовать в обороне города, а не «где-то сидеть и сочувствовать».

По его словам, Киев нуждается в бойцах территориальной обороны и добровольцах для работы на строительстве укреплений и для приготовлении пищи защитникам города.

Ранее Кличко заявлял, что украинскую столицу покинула примерно половина её населения.