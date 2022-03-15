Жителям Киева будет запрещено передвигаться по городу без спецпропусков с 20:00 15 марта до 07:00, 17 марта. Об этом объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко 15 марта в своём Telegram-канале

«Прошу всех киевлян подготовиться к тому, что придется быть дома, а по сигналу тревоги — в укрытии», — сказал киевский мэр.

Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кличко также призвал всех мужчин-киевлян, которые вывезли свои семьи из города, возвращаться туда. По его словам, всем мужчинам необходимо так или иначе участвовать в обороне города, а не «где-то сидеть и сочувствовать».

По его словам, Киев нуждается в бойцах территориальной обороны и добровольцах для работы на строительстве укреплений и для приготовлении пищи защитникам города.

Ранее Кличко заявлял, что украинскую столицу покинула примерно половина её населения.