Нельзя сказать, что президент РФ Владимир Путин регулярно общается с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, заявил 15 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле контакт с Януковичем.

Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ.

Янукович занимал пост президента Украины в 2010-2014 годах.

Он был свергнут в феврале 2014 года в результате беспорядков и вооружённого мятежа, известных как Евромайдан, и последовавшего за ними государственного переворота.