«В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле контакт с Януковичем.
Проживающий в изгнании экс-президент Украины ранее сообщил РИА Новости, что предлагал нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ.
Янукович занимал пост президента Украины в 2010-2014 годах.
Он был свергнут в феврале 2014 года в результате беспорядков и вооружённого мятежа, известных как Евромайдан, и последовавшего за ними государственного переворота.