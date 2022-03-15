Вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах российской и украинской делегаций. Об этом 15 марта заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков на пресс-конференции, передает РИА Новости

Дугин объяснил, с чем на самом деле борется Россия на Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Мешков.

Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник, 14 марта, в режиме видеоконференции. По его итогам советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.

До этого в Белоруссии состоялись три раунда переговоров РФ и Украины. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.