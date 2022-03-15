«Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять своё будущее. Этот вопрос даже не поднимался на переговорах двух делегаций», — сказал Мешков.
Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник, 14 марта, в режиме видеоконференции. По его итогам советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.
До этого в Белоруссии состоялись три раунда переговоров РФ и Украины. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.