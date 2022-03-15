Появление в прямом эфире «Первого канала» девушки с плакатом пацифистского содержания — это не вопрос повестки Кремля. Об этом 15 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков отреагировал на высказывание Кулебы про «устранение Путина» © REUTERS, Johanna Geron Песков.

Он отметил, что Первый канал, как и другие ведущие каналы страны, — это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации.

Накануне в прямом эфире канала во время выпуска программы «Время» в студию выбежала редактор «Первого канала» Марина Овсянникова с плакатом. Она зашла в кадр за спину ведущей Екатерины Андреевой. Эфир передачи не прервали, девушку показывали несколько секунд. После инцидента канал начал служебную проверку.

Во вторник СМИ сообщили, что против Овсянниковой будет возбуждено уголовное дело за распространение фейковой информации. Наказание за подобные деяния ужесточилось, и ей может грозить до 15 лет лишения свободы. Утверждается, что поначалу на Овсянникову хотели составить административный протокол, но позже было принято решение возбудить против редактора федерального канала уголовное дело.