Между делегациями России и Украины проходят переговоры по видеосвязи, но в Кремле не хотят спешить с прогнозами по их итогам. Об этом заявил 15 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Таким образом Песков прокомментировал заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который ранее утверждал, что соглашение будет достигнуто самое раннее в течение одной-двух недель, а самое позднее — в мае. Арестович обещает отвоевать Крым © Алексей Арестович/Фейсбук

«Работа сложная, позитивен сам факт её продолжения. Давать прогнозы пока не хотим», — указал Песков.

Что касается слов Арестовича, то это «его прогнозы», добавил представитель Кремля.

Российско-украинские переговоры о мирном урегулировании на Украине продолжаются с 28 февраля.

Первые три раунда прошли в Белоруссии, последний начался 14 марта в режиме видеосвязи.