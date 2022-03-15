Таким образом Песков прокомментировал заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который ранее утверждал, что соглашение будет достигнуто самое раннее в течение одной-двух недель, а самое позднее — в мае.
«Работа сложная, позитивен сам факт её продолжения. Давать прогнозы пока не хотим», — указал Песков.
Что касается слов Арестовича, то это «его прогнозы», добавил представитель Кремля.
Российско-украинские переговоры о мирном урегулировании на Украине продолжаются с 28 февраля.
Первые три раунда прошли в Белоруссии, последний начался 14 марта в режиме видеосвязи.