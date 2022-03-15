По словам Пушилина, украинские силовики в городе испытывают недостаток боеприпасов, оружия и провизии.

«В Мариуполе все поставки перекрыты уже достаточно продолжительный период времени, и это чувствуется по характеру действий противника», — сказал он.

Также глава ДНР рассказал, что накануне в городе погиб командир ополчения, известный по позывному Клуни. Его гибель стала большой потерей для республики, указал Пушилин.

Очевидец рассказал, как украинские неонацисты ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов Мариуполя
Очевидец рассказал, как украинские неонацисты ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов Мариуполя
© РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Бои за Мариуполь продолжаются с начала марта.  

Среди прочих украинских частей город обороняет полк национальной гвардии «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.

По многочисленным свидетельствам украинских и иностранных СМИ, командование данного формирования и многие его участники являются сторонниками откровенно неонацистской идеологии.