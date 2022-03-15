По словам Пушилина, украинские силовики в городе испытывают недостаток боеприпасов, оружия и провизии.
«В Мариуполе все поставки перекрыты уже достаточно продолжительный период времени, и это чувствуется по характеру действий противника», — сказал он.
Также глава ДНР рассказал, что накануне в городе погиб командир ополчения, известный по позывному Клуни. Его гибель стала большой потерей для республики, указал Пушилин.
Бои за Мариуполь продолжаются с начала марта.
Среди прочих украинских частей город обороняет полк национальной гвардии «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
По многочисленным свидетельствам украинских и иностранных СМИ, командование данного формирования и многие его участники являются сторонниками откровенно неонацистской идеологии.