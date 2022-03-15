Евросоюз введёт новые ограничения против России. Об этом 15 марта говорится в сообщении Еврокомиссии

Украине не предложат вступить в Евросоюз © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Также предполагается «далеко идущий запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС».

Будет введён и запрет «на экспорт предметов роскоши, например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий».

Помимо этого, вводится «запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС», отмечается в сообщении.

Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.