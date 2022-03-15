«Согласованные меры заключаются в следующем: полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями в различных секторах, запрет ЕС на импорт тех стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС, что составляет примерно 3,3 миллиарда евро потерянных экспортных доходов для России», — говорится в материале.
Также предполагается «далеко идущий запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС».
Будет введён и запрет «на экспорт предметов роскоши, например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий».
Помимо этого, вводится «запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС», отмечается в сообщении.
Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.