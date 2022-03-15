«Как была проблема с тем, что оттуда людей не выпускают свободно, так она и осталась. Идут тяжелые бои. Город потихоньку очищается. Там, где мы смогли зайти, закрепиться, по возможности начинаем выводить мирных жителей, чтобы они и дальше не страдали от того ужаса, в котором находятся», — сказал Басурин.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
В начале марта 2022 года замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город полностью окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.