В крупнейшем городе на азовском побережье, Мариуполе, идут тяжелые бои между силами Донецкой Народной Республики (ДНР) и украинскими войсками, по-прежнему актуальна проблема с выходом мирных жителей. Об этом 15 марта сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире «Первого канала»

Эксперт объяснил, как Харьков и Мариуполь принесут выгоду для экономики России © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Басурин.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

В начале марта 2022 года замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город полностью окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.