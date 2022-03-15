Композитор рассказал, что ситуация в Киеве последнее время была неспокойная, поэтому он решил увезти семью к друзьям в Берлин. Дорога оказалась сложной, забрать с собой пришлось двоих несовершеннолетних детей, больную тещу и четырех кошек. Правда, на Украине это восприняли неоднозначно.
«Меня очень кольнуло то, что одна, ну так скажем, из моих почитательниц, сказала, что вот мы в вас верили, а вы нас предали и убежали. Как будто если бы я сейчас сидел где-то в СИЗО, им было бы легче и они бы из меня делали героя с пламенным взглядом. Я сделал все, чтобы детей обезопасить, а сейчас я даже не знаю, что бы они делали, если бы со мной что случилось, они бы остались без ничего в голоде и холоде», — сказал композитор.
Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.