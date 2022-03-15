Украинский композитор Владимир Быстряков, покинувший родной Киев ради безопасности своей семьи, рассказал журналистам издания Украина.ру, как это его решение восприняли на родине

Херсонская область взята, кого ликвидировали под Киевом, что творилось в Волновахе, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 11:00 15 марта © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Меня очень кольнуло то, что одна, ну так скажем, из моих почитательниц, сказала, что вот мы в вас верили, а вы нас предали и убежали. Как будто если бы я сейчас сидел где-то в СИЗО, им было бы легче и они бы из меня делали героя с пламенным взглядом. Я сделал все, чтобы детей обезопасить, а сейчас я даже не знаю, что бы они делали, если бы со мной что случилось, они бы остались без ничего в голоде и холоде», — сказал композитор.

Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.