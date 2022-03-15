Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому можно отправить в тюрьму сотрудничающих с Россией. Об этом 15 марта заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире «Украина 24»

Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине © president.gov.ua Корниенко.

Он добавил, что порядка 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, должны быть, по его мнению, осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок, предусматриваемый новым законом.

Власти Украины в январе 2015 года официально объявили РФ «страной-агрессором». Рада 3 марта приняла законы, которые вносят поправки в уголовный кодекс страны. Первый документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с «государством-агрессором» сроком до 15 лет, второй — позволяет закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива поддержал специальную операцию РФ на Украине. Он выразил уверенность, что единство с Россией — единственный путь к спасению Украины. На родине против него заведено уголовное дело о госизмене.