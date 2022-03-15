Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв в интервью RT 15 марта развенчал слухи о своей гибели. Он занимается помощью жителям освобождённых территорий Украины

Царёв заявил, что на территории Украины он находится «с первого часа» проведения спецоперации, оказывая гуманитарную помощь местным жителям. Откровения Подоляка, Царёв жив, бешенство ВСУ, и снова Карачун. Хроника событий на Украине на 11:00 13 марта © пресс-служба президента Украины

«К сожалению, во многих населённых пунктах местные власти полностью бросили местных жителей… Украинские войска, уходя, разбили трансформаторы. Нет электроэнергии, нет воды, надо ремонтировать, надо помогать людям. Так же было в Луганске и в Донецке», — сказал Царёв.

Ранее политик неоднократно опровергал слухи о своём пленении украинскими вооружёнными формированиями.

«Всем, кто меня убил или взял в плен, передаю привет из Бородянки. Гуманитарная ситуация достаточно сложная, но мы работаем…Очень надеемся на помощь — одними местными силами восстановить нормальную жизнь после того, что разрушили здесь отступающие украинские войска, будет непросто», — написал Царёв в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.