По словам специалиста, если Токио вознамерится «реформировать» Совбез ООН, то стоит напомнить Японии, что она представляла из себя до 1945 года. А была она, напомнил Леонков, союзницей нацистской Германии и фашистской Италии.
«Ей (Японии. — Ред.) бы лучше помолчать, но она неприкрыто пытается провести ревизию итогов войны. Ведь Совбез ООН и сама ООН были созданы странами победителями. Не Японии указывать, что делать с Совбезом ООН. Пусть она сперва наведет порядок со своим мировоззрением и своими вооруженными силами», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.