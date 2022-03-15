Япония намекнула на то, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН. Однако позиция этой страны не стала неожиданностью для Москвы, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Украинский режим ультразвука. Нужен открытый процесс над преступниками, уничтожающими собственный народ © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

«Ей (Японии. — Ред.) бы лучше помолчать, но она неприкрыто пытается провести ревизию итогов войны. Ведь Совбез ООН и сама ООН были созданы странами победителями. Не Японии указывать, что делать с Совбезом ООН. Пусть она сперва наведет порядок со своим мировоззрением и своими вооруженными силами», — заключил эксперт.

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