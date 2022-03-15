Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят 15 марта Киев, где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает польское правительство

Поездка премьер-министра Польши — Матеуша Моравецкого, Чехии — Петра Фиалы и Словении — Янеза Янши была организована по согласованию с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщают польские СМИ.

«Цель визита — подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу», — говорится в сообщении радиостанции Polskie Radio 24.

В состав делегации также входит председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

После того как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, ЕС ввёл санкции в отношении РФ.

В частности, были приняты ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Первого марта Украина подала заявку на вступление в ЕС, представители руководства ЕС призвали предоставить ей членство по ускоренной процедуре под предлогом развернувшегося на ее территории военного конфликта.