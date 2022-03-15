Вся территория Херсонской области взята под полный контроль силами ВС РФ. Об этом сообщил на брифинге 15 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

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Второго марта был установлен полный контроль над городом Херсон.

На следующий день из Кубани в Херсонскую область было направлено 60 тонн гуманитарных грузов.

Также Конашенков сообщил, что накануне вечером у населенного пункта Гута-Межигорская (Киевская область) российские десантники захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников.

По его словам, при этом были изъяты 10 противотанковых комплексов Javelin производства США и ряд других образцов западного вооружения.