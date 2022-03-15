Российские войска вошли на территорию области вскоре после начала специальной военной операции на Украине.
Второго марта был установлен полный контроль над городом Херсон.
На следующий день из Кубани в Херсонскую область было направлено 60 тонн гуманитарных грузов.
Также Конашенков сообщил, что накануне вечером у населенного пункта Гута-Межигорская (Киевская область) российские десантники захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников.
По его словам, при этом были изъяты 10 противотанковых комплексов Javelin производства США и ряд других образцов западного вооружения.