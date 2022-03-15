Глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Денис Монастырский рассказал, как обычному украинцу получить автомат, передает 15 марта агентство Укринформ

«Все ждут, что их перебьют». Зачем жителям Украины деревянные «автоматы» © AP, Efrem Lukatsky

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В начале марта украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления» России. Местные СМИ отметили, что после этого в городах появились банды вооруженных грабителей, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских.