Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал высказывания украинских властей о том, что в ходе удара российских войск на Украине погибли сотрудники НАТО, и ответил, как поведет себя Альянс, если информация подтвердится

«Если подтвердится, что там погибли сотрудники НАТО, то это вина самих стран НАТО. Их никто не просил туда посылать сотрудников. Плюс, все говорили, что их вывезли оттуда перед началом спецоперации. Если они кого-то отправляют, то отправляют на свой страх и риск. Мы не считаем, что на них может распространяться Женевская конвенция», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

На данный момент известно об уничтожении российскими военными более 3,9 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины, а также 100 самолетов, более 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивных систем залпового огня и 143 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.