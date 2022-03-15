Украинский композитор Владимир Быстряков рассказал журналистам издания Украина.ру о том, что вместе с семьей покинул родной Киев. По словам Быстрякова, в дороге с женой, тещей, двумя детьми и четырьмя кошками он понял, что именно может изменить Украину в лучшую сторону

«Я считаю, что если в людях воскреснет потребность делать добро, то общество оживет. Тогда заработает принцип одной большой семьи, одного большого муравейника, а не так, как жили раньше: на Донбассе убивали людей, а "у нас все в порядке, все хорошо, все в шоколаде и нас это не трогает". Бог нам показал, что трогает», — сказал композитор.

«Гражданские просто помирали». Что говорят украинские военнопленные © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.