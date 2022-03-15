«Я считаю, что если в людях воскреснет потребность делать добро, то общество оживет. Тогда заработает принцип одной большой семьи, одного большого муравейника, а не так, как жили раньше: на Донбассе убивали людей, а "у нас все в порядке, все хорошо, все в шоколаде и нас это не трогает". Бог нам показал, что трогает», — сказал композитор.
Также он заявил, что не собирается оставаться в Германии, где сейчас находится со своей семьей, а намерен жить исключительно в своем родном Киеве.
Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.