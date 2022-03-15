«Заявления украинских политиков — от [секретаря СНБО Алексея] Данилова, [главы МИД Дмитрия] Кулебы и непосредственно самого [президента Владимира] Зеленского на Мюнхенской конференции — дали понять, что они вполне серьезно рассматривают возможность создания полномасштабного ядерного оружия. Поэтому, когда появилась информация компетентных органов и о передаче плутония, и о том, что ряд очень известных еще с советских времен научных школ принимали участие в конкретных разработках, то стало понятно, что же за боестолкновение состоялось у Запорожской АЭС», — сказал Соловьев.
Он пояснил, что действия украинской разведгруппы, которая пыталась уничтожить документы на станции, вписываются в «ядерную» логику киевского режима.
По мнению ведущего, немало новой информации будет раскрыто общественности после изучения материалов Чернобыльской и Запорожской АЭС.
Полностью интервью с Владимиром Соловьевым можно прочитать здесь.