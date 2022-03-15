В России хорошо понимали, что Украина «прямо сейчас» может изготовить грязную атомную бомбу, поэтому известие о том, что американцы передали Киеву плутоний, не стало неожиданностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев

«Заявления украинских политиков — от [секретаря СНБО Алексея] Данилова, [главы МИД Дмитрия] Кулебы и непосредственно самого [президента Владимира] Зеленского на Мюнхенской конференции — дали понять, что они вполне серьезно рассматривают возможность создания полномасштабного ядерного оружия. Поэтому, когда появилась информация компетентных органов и о передаче плутония, и о том, что ряд очень известных еще с советских времен научных школ принимали участие в конкретных разработках, то стало понятно, что же за боестолкновение состоялось у Запорожской АЭС», — сказал Соловьев.

Украинский режим ультразвука. Нужен открытый процесс над преступниками, уничтожающими собственный народ © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

По мнению ведущего, немало новой информации будет раскрыто общественности после изучения материалов Чернобыльской и Запорожской АЭС.

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