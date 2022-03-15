Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива из-за санкций усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Великобритания, сообщила на днях газета The Daily Telegraph

Антироссийские санкции только обострят противоречия - глава МИД Китая © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Прекращение поставок гранулированной древесины из России на фоне новых санкций приведет к резкому увеличению цен за отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе, говорится в материале. Благодаря программе правительственной поддержки в последние годы тысячи британских домовладельцев и бизнесменов перешли на отопительные системы, в которых используется именно этот вид топлива.

По данным The Daily Telegraph, цены на гранулированное древесное топливо в стране уже увеличились на 25-40%, достигнув уровня 385 фунтов стерлингов за тонну.

Как рассказал в интервью газете возглавляющий торговую организацию UK Pellet Council Марк Лебус, на данный момент срочно разрабатываются альтернативные меры по реструктуризации международной системы поставок.

При этом он указал, что запрет на закупку российской гранулированной древесины отразится на поставках во всем мире.

«Последствия ощутят и другие страны, которые сейчас борются за лучшую продукцию одних и тех же поставщиков», — предупредил представитель UK Pellet Council.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.