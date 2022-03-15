«Кабинет министров Украины согласовал пакет решений для поддержания нашей экономики. Чтобы бизнес работал. Чтобы у людей была работа. Там, где безопасность это позволяет. Там, где люди к этому готовы. Первое. Мы начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и подоходного налога мы даем ставку в два процента от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, а это первая и вторая группы индивидуальных предпринимателей, мы ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете — платите, не можете — нет вопросов. Второе. Отмена регулирования бизнеса. Мы отменяем все проверки всех бизнесов, чтобы все работали нормально», — заявил Зеленский.
Он пообещал, что подобные реформы продолжатся.
Накануне президент объявил, что правительство Украины «получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила».