Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения в ночь на 15 марта объявил о начале налоговой реформы в стране, которая в том числе подразумевает добровольную уплату налога для малого бизнеса и прекращение проверок бизнеса

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