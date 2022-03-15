Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и будут представлять свои оценки в беспристрастном ключе, передали 15 марта на Facebook-странице посольства

Посол Антонов назвал единственную угрозу для украинцев © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Он также заявил, что большинство западных СМИ навязывает своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине, выставляет Россию агрессором. В том числе, как отметил российский посол, телеканалы США не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта.

Посол добавил, что «ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.