В первую очередь российские военные наносили удары по той военной инфраструктуре Украины, которая могла содействовать долгому сопротивлению группировки на востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Владислав Шурыгин: после теракта в Донецке ВСУ почувствуют на себе абсолютно всю мощь России © Facebook, Влад Шурыгин

«Завоевание превосходства в воздухе еще никто не отменял. Мы до сих пор работаем по подвижным комплексам ПВО («Оса», «Бук», С-300ПМ). Были сведения, что они есть в Киеве и были в Харькове. И когда основные задачи будут выполнены, начинается работа по другим объектам», — сказал эксперт.

Леонков отметил, что объектов военной инфраструктуры на Украине много, и это — результат стараний стран НАТО. По мнению эксперта, если бы Россия не начала спецоперацию, киевскому режиму удалось бы зачистить Донецк и Луганск.

Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.

В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

На данный момент известно об уничтожении российскими военными более 3,9 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины, а также 100 самолетов, более 1,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивных систем залпового огня и 143 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.