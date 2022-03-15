Украинский композитор Владимир Быстряков поделился информацией о том, что вместе с семьей покинул родной Киев. О причинах он рассказал журналистами издания Украина.ру

«Мы (с семьей — ред.) уехали из Киева, мы там жили на Русановских садах у друзей, и каждый вечер слышали, как грохотало. Громыхало не к нам, а от нас. В основном это наша артиллерия работала, примерно где-то в районе Троещины, Бровар.

Это очень здорово действовало на психику, и поскольку Русановские сады находятся со стороны Броваров, в которых было постоянно неспокойно, из которых ожидалось наступление, рано или поздно это докатилось бы к нам», — объяснил композитор.

Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.

В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Также известно, что во многих населенных пунктах Украины орудуют националисты и бывшие заключенные, которые не так давно получили автоматы по распоряжению президента Владимира Зеленского.