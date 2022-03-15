Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая. Об этом сообщила гендиректор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова, передает 15 марта РИА Новости

Зеленский поблагодарил Facebook и Instagram за призывы к насилию против россиян © Zelenskiy/Оfficial

Она добавила, что в Китае «после аналогичной блокировки менее 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему на рынке появилось множество местных мессенджеров и сервисов для общения и публикации контента».

При этом эксперт полагает, что переход пользователей в Telegram и «Вконтакте» после закрытия доступа к Instagram и Facebook все равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности.

«Многие пользователи создают Telegram-каналы и приглашают в них своих подписчиков, но формат этих онлайн площадок кардинально отличается от Instagram. <…> Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в интернете, но с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке», — заключила эксперт.

В ночь на 11 марта Reuters сообщил со ссылкой на внутреннюю рассылку компании Meta (владеет WhatsApp, Instagram, Facebook), что пользователям соцсетей компании в ряде стран теперь разрешено публиковать призывы к насилию в отношении российских военных, участвующих в операции на Украине, а также в отношении руководителей России и Белоруссии. Генпрокуратура России отреагировала требованием признать Meta экстремистской организацией и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram.