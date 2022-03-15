Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что единственная угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит от вооруженных формирований украинских националистов, передали 15 марта на странице посольства в Facebook

Посол Антонов призвал США свернуть работы в области военной биологии © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Он выразил надежду, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и будут представлять свои оценки в беспристрастном ключе.

Антонов отметил, что большинство западных СМИ навязывает своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине, выставляет Россию агрессором. В том числе, как отметил российский посол, американские телеканалы не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта.

Он добавил, что «ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.