«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, максимальный объем — 64,2 млн кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — сказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что все водохранилища Крыма к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 млн кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года, когда полуостров столкнулся с последствиями затянувшейся засухи.
Чернореченское водохранилище для водоснабжения Севастополя на реке Черная построено в 1956 году. Его объем изначально составлял 33,2 млн кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 году достиг 64,2 млн кубометров. Является самым большим водохранилищем в Крыму.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.
Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.