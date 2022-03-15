Самое крупное водохранилище Крыма Чернореченское, построенное для водоснабжения севастопольского региона, заполнилось на 94,7%. Об этом 14 марта сообщили в департаменте городского хозяйства правительства Севастополя

Конец водного геноцида. Днепровская вода вернется в Крым 10 марта © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что все водохранилища Крыма к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 млн кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года, когда полуостров столкнулся с последствиями затянувшейся засухи.

Чернореченское водохранилище для водоснабжения Севастополя на реке Черная построено в 1956 году. Его объем изначально составлял 33,2 млн кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 году достиг 64,2 млн кубометров. Является самым большим водохранилищем в Крыму.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды в Крым.