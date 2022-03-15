«Китай по-своему продолжит играть конструктивную роль в снижении напряженности, продвижении мирных переговоров и предотвращении гуманитарного кризиса», — сказал Ван И.
Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что за кризисом на Украине стоит обострение противоречий в сфере европейской безопасности, накопленных за долгий период, и «для достижения долгосрочной стабильности в Европе необходимо, чтобы ЕС, НАТО и Россия вели диалог на равноправной основе и сформировали сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности».
«Односторонние санкции только усложнят ситуацию и обострят противоречия. Взаимодействие и консультации — это политическая мудрость и дипломатическая традиция восточных стран, и она на деле доказала свою эффективность», — подчеркнул Ван И.
По его словам, в нынешних условиях следует еще больше дорожить миром и стабильностью в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Мы приветствуем, чтобы находящиеся за пределами региона страны играли активную роль в поддержании регионального мира и стабильности, но нельзя допускать неустойчивости и напряженности в регионе, не следует позволять, чтобы конфронтация лагерей пришла в регион, и тем более нельзя допустить, чтобы малые и средние страны стали инструментом в противостоянии крупных держав», — добавил он.
В свою очередь Марсуди по ситуации на Украине заявила, что Индонезия настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности других стран, призывает к скорейшему прекращению конфликта и призывает соответствующие стороны к диалогу ради достижения деэскалации ситуации и предотвращения гуманитарного кризиса.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.