Мэлпасс посчитал, что ситуация на Украине приведет к «немедленному влиянию в ближайшей перспективе» на мировую экономику.
«Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России», — заявил Мэлпасс.
Глава Всемирного банка, однако, отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. В частности, по его мнению, сектор сельского хозяйства других стран может «приспособиться за год или около того».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.