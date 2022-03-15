Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины, передает 14 марта Washington Post

Санкции не заставят Россию сменить курс - МИД © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России», — заявил Мэлпасс.

Глава Всемирного банка, однако, отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. В частности, по его мнению, сектор сельского хозяйства других стран может «приспособиться за год или около того».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.