Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается проведения телефонного разговора с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по ситуации на Украине. Об этом 14 марта сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники

Салливан рассказал, что усложнит работу посольства США в РФ © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Вместе с тем, такой телефонный разговор еще не был запланирован, добавляет агентство.

Американские власти ранее говорили, что Россия якобы может применить отравляющие вещества в рамках операции под «чужим флагом», но не привели никаких доказательств.

В свою очередь официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По словам Конашенкова, ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. Как отметил Конашенков, по словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.