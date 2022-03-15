Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое ранее - в течение одной-двух недель, самое позднее - в мае. Об этом заявил 14 марта советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович в эфире YouTube-канала юриста Марка Фейгина

Переговоры РФ и Украины поставили на «техническую паузу» © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Четвертый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник в режиме видео-конференц-связи. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.