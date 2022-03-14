В Донецке подняли на поверхность горняков шахты имени Засядько, которые ранее застряли под землёй из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщило 14 марта министерство угля и энергетики Донецкой народной республики

Там уточнили, что под землей оказались заблокированы 83 шахтёра. Их удалось эвакуировать с помощью отправившихся в шахту горноспасателей.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать территорию Донецкой народной республики. Шахта имени Засядько расположена в Киевском районе Донецка, который подвергается частым обстрелам. Девять горняков погибли из-за обрыва каната в шахте ЛНР © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

1 марта сообщалось об аналогичном инциденте на этой же шахте.

Тогда в результате обстрела со стороны украинских силовиков под землёй были заблокированы 33 горняка.

Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса, включая столицу ДНР.