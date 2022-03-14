Там уточнили, что под землей оказались заблокированы 83 шахтёра. Их удалось эвакуировать с помощью отправившихся в шахту горноспасателей.
ВСУ продолжают регулярно обстреливать территорию Донецкой народной республики. Шахта имени Засядько расположена в Киевском районе Донецка, который подвергается частым обстрелам.
1 марта сообщалось об аналогичном инциденте на этой же шахте.
Тогда в результате обстрела со стороны украинских силовиков под землёй были заблокированы 33 горняка.
Двадцать четвертого февраля российский президент Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине, целью которой, по его словам, являются защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.
В то же время украинские силовики продолжают регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса, включая столицу ДНР.