Он добавил, что данные действия позволили приступить к эвакуации населения из города.
«Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», — сказал Мизинцев.
Министерство обороны РФ также сообщило, что для эвакуации жителей города сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения.
Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.
В ходе наступления на Мариуполь основное сопротивление силам ДНР оказывает подразделение «Азов» Национальной гвардии Украины.
По многочисленным свидетельствам украинских и иностранных СМИ, командование данного формирования и многие его участники являются сторонниками откровенно неонацистской идеологии.