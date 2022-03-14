Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города ликвидированы. Об этом заявил в 14 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев

Он добавил, что данные действия позволили приступить к эвакуации населения из города. Андрей Пургин: В Мариуполе уже гуманитарная катастрофа: нет еды и питьевой воды, людей из осажденного города не выпускают © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», — сказал Мизинцев.

Министерство обороны РФ также сообщило, что для эвакуации жителей города сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения.

Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания. «Переспать с фашистами» в пику России. СМИ США о том, как Вашингтон поддерживает неонацистов © vk.com,

В ходе наступления на Мариуполь основное сопротивление силам ДНР оказывает подразделение «Азов» Национальной гвардии Украины.

По многочисленным свидетельствам украинских и иностранных СМИ, командование данного формирования и многие его участники являются сторонниками откровенно неонацистской идеологии.