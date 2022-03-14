Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива обратился к руководству РФ с призывом ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и его окружение как террористов. С таким заявлением он выступил 14 марта в эфире телеканала «Россия 1»

Власти Украины несут угрозу миру и жизни граждан, уверен Кива. По его мнению, Зеленский и его команда работают по указке Госдепа США, американского посольства и британской разведки. Он посоветовал России не брать в плен украинское руководство, которое депутат Рады считает «террористической организацией». От тщеславия к позе ребенка. Как изменился Зеленский за три года — взгляд психолога © AP, Efrem Lukatsky

«Единственная возможность прекратить это безумие — ликвидация террористов, которые уничтожают не только свой народ, но и несут угрозу окружающим», — сказал Кива, уточнив, что имеет в виду Зеленского.

Другого выхода, считает украинский политик, на сегодняшний день нет.

В настоящий момент Кива находится в Москве. Он поддержал российскую спецоперацию на Украине, за что на родине его подозревают в госизмене.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Зеленский находится за пределами Киева. По его информации, которую ему предоставили украинские парламентарии, президент Украины был эвакуирован в Польшу.

На Украине продолжается специальная операция России по денацификации и демилитаризации этой страны. По словам президента РФ Владимира Путина, в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов», которая держит в заложниках население Украины. Он призвал украинских граждан и военных взять власть в свои руки.