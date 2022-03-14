«Мы располагаем информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной "Точки-У". Виновные не уйдут от наказания», — указал донецкий лидер.
Он также заявил, что случившее является терактом в отношении мирных жителей, и что военным преступлениям киевского режима в ближайшее время будет положен конец.
«Освободительная операция ускоряется, вооруженные силы народных республик при огневой поддержке армии России выдавливают фашистскую нечисть из наших городов и сёл», — написал Пушилин.
Ранее власти ДНР информировали, что в небе над Донецком была сбита выпущенная украинской армией тактическая ракета «Точка-У», части которой упали в центре города. По последним данным, в результате погибли 20 человек и ещё 28 получили ранения.