Лица, причастные к запуску сбитой над Донецком ракеты «Точка-У», будут установлены и наказаны. Об этом написал 14 марта в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин

«Мы располагаем информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной "Точки-У". Виновные не уйдут от наказания», — указал донецкий лидер.

Продолжаются обстрелы Горловки – убиты двое учителей © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Освободительная операция ускоряется, вооруженные силы народных республик при огневой поддержке армии России выдавливают фашистскую нечисть из наших городов и сёл», — написал Пушилин.

Ранее власти ДНР информировали, что в небе над Донецком была сбита выпущенная украинской армией тактическая ракета «Точка-У», части которой упали в центре города. По последним данным, в результате погибли 20 человек и ещё 28 получили ранения.