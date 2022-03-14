Переговоры России и Украины 14 марта продолжатся на следующий день. Такую информацию у себя в Twitter опубликовал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются…», — написал Подоляк, который входит в состав украинской делегации.

Ранее в этот же день советник главы Офиса Зеленского заявил, что переговоры идут тяжело, но коммуникация продолжается.

Ответственные за трагедию в Донецке, вырвавшиеся из Мариуполя, налоги и инсулин. Хроника событий на Украине на 17:00 14 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.