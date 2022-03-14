«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются…», — написал Подоляк, который входит в состав украинской делегации.
Ранее в этот же день советник главы Офиса Зеленского заявил, что переговоры идут тяжело, но коммуникация продолжается.
Ранее переговоры РФ и Украины проходили в Белоруссии. Всего было проведено три раунда. Из-за сложностей в логистике для украинской стороны, переговоры было решено проводить в онлайн.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.